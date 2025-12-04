Bojan Hodak Pastikan Persib Siap Tempur Lawan Borneo FC Siap

JPNN.com

Kamis, 04 Desember 2025 – 18:00 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (4/12/2025). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi perlawanan Borneo FC dalam pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Laga ini diprediksi berjalan ketat sebab mempertemukan dua tim papan atas di musim ini.

Tuan rumah Persib ada di posisi ke-3 dengan nilai 25 poin.

Dalam 11 pertandingan, mereka mengumpulkan 8 kemenangan, sekali hasil imbang, dan dua kali kekalahan.

Sementara, Borneo FC ada di puncak klasemen dengan jumlah 33 poin.

Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan, dan baru sekali menyerah saat melawan Bali United. 

Pelatih Persib Bojan Hodak membongkar sejumlah faktor yang membuat Borneo FC menjadi tim yang perkasa di awal musim ini.

Menurut Hodak, kemenangan tim berjuluk Pesut Etam itu rata-rata terjadi di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Persib Bojan Hodak bongkar kekuatan Borneo FC yang baru sekali menelan kekalahan di musim sekarang. Minta pemain tetap waspada.
