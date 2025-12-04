Tegas! Bos Persib Pastikan Wiliam Marcilio Dicoret dari Tim
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar turut merespons soal nasib gelandang asal Brasil Wiliam Marcilio.
Umuh memastikan, manajemen memutuskan untuk melepas Wiliam Marcilio, sesuai permintaan pelatih Bojan Hodak.
"Ya sudah Wiliam dilepas saja ya," kata Umuh saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).
Umuh mengungkapkan, alasan pelatih melepas Wiliam dikarenakan performa individunya yang tak sesuai ekspektasi pelatih.
Wiliam disebut tak bisa beradaptasi dengan baik setelah didatangkan dari Arema FC.
"Tidak sesuai kriteria dengan Persib, tidak sesuai dengan kriteria pelatih dan semua juga bisa menilai bagaimana kinerja Wiliam," ujarnya.
Adapun Marcilio diikat kontrak dengan Persib selama dua tahun.
Kemungkinan besar, kata Umuh, manajemen akan memutus kontrak kerjasamanya.
