Optimisme Tinggi Persib Menjelang Duel Panas Lawan Borneo FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tengah dalam performa terbaik menjelang pertandingan melawan Borneo FC di pekan ke-15 BRI Super League 2025/26.

Empat kemenangan beruntun Persib menjadi modal Persib untuk bisa menyapu bersih laga yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (5/12/2025) malam.

Asisten Pelatih Persib, Igor Tolic, mengatakan, kepercayaan diri para pemain membaik seusai kemenangan besar yang diraih di markas Madura United. Mereka pun optimistis bisa kembali memenangkan duel big match ini.

Baca Juga: Ini Pemicu Bentrok 2 Kelompok Massa di Sukahaji Bandung

"Kepercayaan diri pemain Persib selalu sama. Mereka sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan," kata Igor di Bandung, Rabu (3/12).

Igor mengungkapkan, staf pelatih tidak perlu memecut mental para pemain. Tren positif yang tengah dilalui tim, membuat penggawa paham tugas dan hasil di setiap pertandingannya.

"Mereka tahu, mereka tidak boleh mengecewakan diri sendiri dan fan. Jadi mereka selalu 100 persen di latihan dan pertandingan," ujarnya.

"Jadi tidak ada masalah soal mental. Kami bisa menang atau kalah, tapi kami bisa mengerahkan yang terbaik, maka itu akan baik-baik saja pada akhirnya," pungkasnya. (mcr27/jpnn)