Persib Siap Menaklukkan Borneo FC di GBLA, Lucho Waspadai Peralta

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat pada pertandingan pekan ke-15 BRI Super League 2025/26. Tim berjuluk Maung Bandung itu akan menjamu sang pemuncak klasemen sementara Borneo FC.

Diketahui, Borneo FC memiliki catatan sangat baik di BRI Super League musim ini.

Menanggapi hal itu, Gelandang Persib Luciano Guaycochea mengaku sudah mengetahui sejauh mana kekuatan Borneo FC.

Tim yang dijuluki Pesut Etam itu baru sekali menelan kekalahan, sisanya mereka selalu menang dari 12 pertandingan yang sudah dilalui.

"Saya rasa setiap pertandingan itu penting bagi kami. Semua tahu Borneo adalah pemuncak klasemen, jadi kami harus bisa menang di kandang, sama seperti setiap pertandingan yang dijalani," kata Lucho, sapaannya, di Bandung, Rabu (3/12/2025).

Lucho tahu Borneo FC dihuni banyak pemain berkualitas. Dia pun menyinggung sosok pemain nomor 10, Mariano Peralta, yang harus diwaspadai Persib.

Peralta sudah mencetak 9 gol untuk Borneo FC dan kini masuk daftar top skor BRI Super League 2025/26.

"Mereka memilki pemai yang bagus di setiap lini. Kami tahu mereka tim yang bagus dan mempunyai sosok penting di barisan depan. Pemain nomor punggung 10, dia juga pemain asal Argentina dan pemain yang bagus. Striker, beknya, mereka semua pemain yang bagus," ujarnya.