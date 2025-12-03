Asisten Pelatih Persib Buka Suara Soal Sinyal Dicoretnya Wiliam Marcilio

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib gelandang Persib asal Brasil Wiliam Marcilio sudah diujung tanduk. Potensi untuk Dicoret dari tim berjuluk Maung Bandung pun mulai terlihat.

Sebelumnya, Marcilio dipulangkan pelatih Bojan Hodak satu hari menjelang pertandingan melawan Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Sabtu (29/11/2025).

Dalam sesi latihan persiapan jelang laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Bangkok United pun, Marcilio tidak terlihat batang hidungnya.

Marcilio tak tampak tergabung dalam sesi latihan sore kemarin di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Asisten pelatih Persib, Igor Tolic mengungkapkan, pelatih memutuskan tidak lagi menggunakan jasa pemain berusia 29 tahun itu.

"Untuk Wiliam, dia tidak bersama kami di sesi latihan dan ini urusan dari manajemen," kata Igor dikutip, Rabu (3/12/2025).

Menurut Igor, pihaknya tak lagi berurusan dengan pemain itu, dan perihal nasibnya akan ditentukan oleh manajemen PT Persib Bandung Bermartabat.

"Pelatih kepala sudah selesai dengan ini, mungkin dari manajemen yang bisa (bicara). Saya tidak bicara dengan Wiliam dan mengucapkan selamat tinggal. Jadi hanya itu saja," tegasnya.