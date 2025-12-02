Alfeandra Dewangga Debut 90 Menit di Persib, Bojan Hodak: Saya Tahu Dia Punya Kualitas
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kemenangan Persib Bandung atas Madura United di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025) malam, masih menyisakan sebuah cerita.
'Si Anak Hilang' Alfeandra Dewangga, akhir mendapatkan menit bermain dari pelatih Bojan Hodak.
Dewangga harus menunggu hingga pekan ke-13, sampai akhirnya Hodak mau memberinya kepercayaan. Bukan hal mudah baginya bisa menjalani debut di klub yang pernah dibelanya, beberapa tahun lalu itu.
Eks penggawa PSIS Semarang itu jarang dimainkan pelatih saat timnya bertanding, baik itu di kompetisi domestik atau AFC Champions League Two (ACL 2).
Terakhir kali Dewangga main adalah saat tampil di ACL 2 melawan Selangor FC pada 23 Oktober 2025. Setelahnya dia hanya jadi pemanis bangku cadangan saja.
Namun, pada laga kemarin Dewangga tampil penuh 90 menit. Dia bahkan diturunkan sebagai starter dan menjadi bek sayap kiri.
Pelatih Bojan Hodak memang sosok pelatih yang tegas. Secara terang-terangan Hodak mengungkapkan jika Dewangga belum layak diturunkan.
Hodak pun menyinggung waktu adaptasi pemain baru yang berbeda-beda.
Alfeandra Dewangga akhirnya tampil penuh saat Persib mengalahkan Madura United. Bojan Hodak ungkap alasan jarangnya dimainkan dan puji perubahan sikapnya.
