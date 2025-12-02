PDI Perjuangan Menggelar Soekarno Cup, Ono Surono: Regenerasi Atlet Sepak Bola Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono secara resmi melepas kontingen dari Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten yang akan berlaga dalam Turnamen Sepak Bola Soekarno Cup di Bali, 5 - 20 Desember 2025.

Pelepasan berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 1, Bandung, Selasa (2/12/2025).

Turnamen Soekarno Cup merupakan agenda nasional yang digagas oleh DPP PDI Perjuangan dengan fokus pada pembinaan pemuda dan pengembangan olahraga. Kompetisi ini diikuti oleh kontingen dari seluruh 38 provinsi di Indonesia.

Ono Surono menjelaskan, wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten—yang secara historis pernah bersatu dalam satu kesatuan administratif pada masa karesidenan—kini kembali menyatukan kekuatan dalam ajang olahraga ini.

"Dulu, wilayah ini terdiri atas lima karesidenan: Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Kini, kita menghidupkan kembali semangat persatuan itu melalui sepak bola,” ujar Ono dalam keterangan resminya kepada JPNN.com.

Sebagai wujud dari kebersamaan tersebut, kedua tim yang dikirim dari wilayah Jawa Barat—satu tim gabungan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, serta satu tim tambahan dari Jawa Barat sendiri—diberi nama Tim Putra Siliwangi.

Turnamen ini mempertandingkan tim usia muda U-17 dengan tambahan maksimal lima pemain senior per tim, dalam rangka memberikan pengalaman strategis sekaligus membina talenta muda.

Menurut Ono, ajang ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga sarana penting untuk membangkitkan semangat olahraga sejak usia dini.