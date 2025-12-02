IBL 2026, Djordje Jovicic Ambil Alih Kursi Pelatih Satria Muda

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satria Muda Bandung melakukan restrukturisasi tim dengan menunjuk tim kepelatihan dan manajemen baru menjelang Musim baru Indonesia Basketball League (IBL) 2026.

Pada Senin (1/12/2025), pemilik 12 gelar juara ini secara resmi mengumukan barisan tim kepelatihan dan manajemen baru untuk mengarungi IBL yang akan dimulai pada 10 Januari nanti.

Dalam pengumumannya yang dilakukan di Graha Persib, Kota Bandung, Satria Muda resmi menunjuk pelatih asar Serbia, Djordje Jovicic sebagai pelatih kepala baru menggantikan Youbel Sondakh.

"Satria Muda adalah tim dengan trofi terbanyak di Indonesia, dan setiap pelatih akan merasa terhormat menjadi bagian dari klub yang bersejarah dan sukses seperti ini. Saya berterima kasih atas kepercayaan ini dan ingin berkontribusi membangun era keunggulan berikutnya di Bandung." kata Djordje, dikutip Selasa (2/12/2025).

Sebelum bergabung dengan Satria Muda Bandung, Djordje sempat melatih Pelita Jaya Jakarta, kemudian berkiprah sebagai pelatih Beikong Fly Dragons (China), Partizan U-18 pada 2021-2022 hingga asisten pelatih Timnas Basket Serbia U-20.

"Salah satu fondasi terpenting tim manapun adalah karakter. Itulah sebabnya kita harus membangun skuad yang diisi oleh pemain-pemain yang memiliki mentalitas, disiplin, dan etos kerja yang kuat. Bakat memenangkan pertandingan, tetapi karakter membangun budaya, dan budayalah yang memenangkan kejuaraan," ujarnya.

Hadirnya Djordje Jovicic, Satria Muda tidak melupakan Youbel Sondakh yang sudah melatih sejak 2017.

Youbel selanjutnya ditunjuk sebagai direktur olahraga tim. Bagi Youbel, musim 2026 adalah momentum yang tepat untuk menerima tantangan baru di dunia bola basket