Gelandang Persib Thom Haye Dedikasikan Gol Perdananya untuk Keluarga

Senin, 01 Desember 2025 – 13:30 WIB
Gelandang Persib Bandung Thom Haye. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berpesta gol di markas Madura United 4 - 1 dalam pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Satu dari empat gol yang terjadi di Stadion Ratu Pamelingan, dicetak oleh gelandang Thom Haye. Pemain yang dijuluki 'The Professor' itu membuat gol ke empat di menit 74.

Adapun ini merupakan gol pertama Haye di kompetisi Liga 1 seusai berseragam Persib Bandung.

Butuh delapan laga untuk Haye bisa mencetak gol. Dalam setiap pertandingan, eks penggawa Almere City itu berusaha membuat gol tetapi peluangnya selalu gagal.

Dia pun tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, dan berharap ini membuka keran gol untuknya.

"Pertama-tama, saya senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Beberapa kali saya hampir mencetak gol dan akhirnya gol yang pertama bisa diraih," kata Haye, dikutip Senin (1/12/2025).

Pemilik nomor punggung 33 itu mengaku, gol pertama di klub baru yang dibelanya selalu terasa spesial.

Dia pun mempersembahkan golnya ini untuk istri dan keluarganya yang tak pernah absen mendukungnya, meski dari jauh.

Thom Haye cetak gol perdana untuk Persib saat menang 4-1 di markas Madura United, menandai kemenangan terbesar Maung Bandung di musim ini.
