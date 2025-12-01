Pelatih Persib Bojan Hodak Bongkar Rahasia Bisa Kalahkan Madura dengan Skor Telak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil membawa pulang poin maksimal seusai mengalahkan Madura United 4 - 1 pada pertandingan pekan ke-14 BRI Super League 2025/16 di Stadion Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025) malam.

Empat gol itu dicetak oleh Luciano Guaycochea (26'), Federico Barba (39'), Uilliam Barros (70'), dan Thom Haye (74'). Sementara, satu gol Madura dibuat Balotelli (69') lewat tendangan penalti.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, sejatinya para pemain tengah dalam kondisi kurang bugar.

Beberapa hari lalu, mereka baru saja menyelesaikan laga di AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors.

Dengan kondisi pemain yang kelelahan, Hodak pun membuat rotasi dalam line-up.

"Saya rasa ini pertandingan yang bagus. Kami memang cukup kelelahan karena memainkan banyak pertandingan tapi saya sangat senang karena menang," kata Hodak, dikutip Senin (1/12/2025).

Juru takitik asal Kroasia itu perlu memutar otak untuk tetap membuat pertandingan berjalan sesuai rencananya.

Beberapa pemain yang tampil di ACL 2 dimasukkan di babak kedua. Hodak bahkan memberi kesempatan kepada Alfeandra Dewangga sebagai starter.