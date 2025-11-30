Gegara Hal Ini Bojan Hodak Coret Wiliam Marcilio dari Skuad Persib untuk Laga Kontra Madura United

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan bahwa gelandang serang Wiliam Marcilio tidak akan masuk dalam daftar susunan pemain pada laga melawan Madura United dalam pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026.

Keputusan tersebut disampaikan satu hari menjelang pertandingan yang digelar di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025) malam.

Sebelumnya, Wiliam Marcilio turut dibawa ke Surabaya setelah Persib menelan kekalahan dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2).

Tim Maung Bandung langsung terbang dari Singapura menuju Surabaya menggunakan moda transportasi udara dan tiba lebih awal untuk meminimalkan kelelahan akibat jadwal yang padat.

Namun, dalam sesi Official Training jelang pertandingan, tidak terlihat kehadiran mantan pemain Arema FC tersebut.

Ketika dimintai keterangan, Bojan Hodak mengungkapkan bahwa ia sengaja memulangkan Wiliam Marcilio ke Bandung.

“Wiliam saya kirim pulang ke Bandung, karena saya tidak senang dengan performa dia,” tegas Hodak dalam konferensi pers pralaga pada Sabtu (29/11).

Pencoretan Wiliam Marcilio dari daftar skuad Persib memunculkan spekulasi bahwa keputusan ini merupakan buntut dari kekalahan Persib di pertandingan terakhir.