Pelatih Persib Bojan Hodak Coret Wiliam Marcilio Menjelang Laga Kontra Madura

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan jika gelandang serang Wiliam Marcilio tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Madura United.

Keputusan ini diambil satu hari menjelang laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025) malam.

Sebelumnya, gelandang asal Brasil itu diboyong Hodak seusai tim kalah dari Lion City Sailors di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Skuad Maung Bandung terbang langsung dari Singapura menuju Surabaya menggunakan moda transportasi udara.

Mereka tiba lebih awal untuk menghindari kelelahan karena jam terbang yang padat.

Namun dalam sesi Official Training (OT) jelang laga, tak nampak sosok eks penggawa Arema FC itu.

Baca Juga: Daftar Kecamatan di Kota Depok Dengan Jumlah Guru SD Terbanyak

Saat dikonfirmasi, Bojan Hodak mengatakan jika dirinya memulangkan Wiliam Marcilio ke Bandung.

Alasannya, ia kecewa dengan komitmen dan performa pemain berkepala pelontos itu.