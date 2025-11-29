JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Pelatih Persib Bojan Hodak Coret Wiliam Marcilio Menjelang Laga Kontra Madura

Pelatih Persib Bojan Hodak Coret Wiliam Marcilio Menjelang Laga Kontra Madura

Sabtu, 29 November 2025 – 21:45 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak Coret Wiliam Marcilio Menjelang Laga Kontra Madura - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Wiliam Marcilio berselebrasi seusai mencetak gol perdananya ke gawang Dewa United pada pertandingan Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Piala Presiden

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan jika gelandang serang Wiliam Marcilio tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Madura United.

Keputusan ini diambil satu hari menjelang laga pekan ke-14 BRI Super League 2025/26 di Stadion Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025) malam.

Sebelumnya, gelandang asal Brasil itu diboyong Hodak seusai tim kalah dari Lion City Sailors di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2).

Baca Juga:

Skuad Maung Bandung terbang langsung dari Singapura menuju Surabaya menggunakan moda transportasi udara.

Mereka tiba lebih awal untuk menghindari kelelahan karena jam terbang yang padat.

Namun dalam sesi Official Training (OT) jelang laga, tak nampak sosok eks penggawa Arema FC itu.

Baca Juga:

Saat dikonfirmasi, Bojan Hodak mengatakan jika dirinya memulangkan Wiliam Marcilio ke Bandung.

Alasannya, ia kecewa dengan komitmen dan performa pemain berkepala pelontos itu.

Pelatih Persib Bojan Hodak Coret nama gelandang Wiliam Marcilio jelang Laga Kontra Madura United. Begini alasannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pelatih persib bojan hodak gelandang serang wiliam marcilio bri super league madura united vs persib coret pemain

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU