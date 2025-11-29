Kapten Persib Mark Klok Serukan Kebangkitan Menjelang Laga Kontra Madura United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kekalahan Persib Bandung melawan Lion City Sailors FC di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) menjadi pukulan tim buat Marc Klok cs.

Setelah menyelesaikan laga di negara Singapura, skuad Bojan Hodak langsung mengalihkan fokus ke pertandingan BRI Super League 2025/26 melawan Madura United.

Pertandingan Madura United vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Gelora Pamelingan, Pamekasan, pada Minggu (30/11/2025).

Tim tanpa jeda, langsung tancap gas terbang ke Surabaya untuk melakukan persiapan jelang laga.

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan, kalah dan menang adalah hal yang lumrah dalam pertandingan.

Satu hal yang pasti ialah tim tidak boleh terpuruk dan harus bangkit sebab masih ada laga penting di depan sana.

Klok mengakui, tak mudah buatnya sebagai kapten tim membangkitkan mental pemain. Namun, motivasi itu masih datang dari diri masing-masing penggawa.

"Ini sepak bola, kami menang bersama dan kalah juga bersa.a Kami fokus ke laga berikutnya," kata Klok, dikutip Sabtu (29/11).