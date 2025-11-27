Kesal Kalah di ACL 2, Bojan Hodak Ancam Coret Beberapa Pemain Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung gagal melanjutkan tren kemenangan usai dikalahkan Lion City Sailors dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) dengan skor 3 - 2. Kekalahan ini menunda perayaan Persib yang tinggal selangkah lagi lolos ke babak 16 besar.

Lion City Sailors berhasil membalikkan kedudukan setelah sebelumnya Persib unggul 1 - 2 berkat gol Frans Putros (11') dan Andrew Jung (56'). Sementara tiga gol yang dicetak tuan rumah dibuat oleh Lennart Thy (9'), Shawal Anuar (62'), dan Anderson Lopes (71').

Usai pertandingan, Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan penyesalannya atas kinerja buruk pemain di babak kedua. Dia menyoroti pemain pengganti yang penampilannya tak sesuai harapan.

"Jika bisa mencetak dua gol di laga tandang dan mengalami kekalahan, maka harus dipertanyakan pada diri sendiri bagaimana cara tim bertahan. Kami sudah berkata sejak sebelum pertandingan bahwa mereka akan memainkan umpan panjang dan kami terlalu naik di pertahanan hari ini. Jadi ini masalah terbesar di dalam tim pada laga ini," kata Hodak, dikutip Kamis (27/11/2025).

Di luar pemain berhasil mencetak dua gol, Hodak juga menyoroti peluang-peluang yang tak bisa dieksekusi dengan baik. Pada laga yang digelar di Stadion Bishan itu, menurutnya, Persib seharusnya bisa membuat lebih dari dua gol, tetapi hasil berkata lain.

"Secara penyerangan, kami selain mencetak dua gol, kami mempunyai beberapa peluang dan seharusnya ada gol lainnya, tapi cara kami melakukan finishing tidak maksimal," ucapnya.

Juru taktik asal Kroasia itu juga memberi nilai merah untuk pemain yang datang dari bangku cadangan. Terhitung ada lima penggawa yang masuk, yakni Luciano 'Lucho' Guaycochea, Beckham Putra, Ramon Tanque, Federico Barba, dan Wiliam Marcilio.

Hodak kecewa karena pemain-pemain itu tampil tidak seperti biasanya.