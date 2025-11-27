Pelatih Persib Bojan Hodak Kritik Tak Adanya VAR di ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus menelan kekalahan perdananya di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) atas klub asal Singapura, Lion City Sailors.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Bishan, Rabu (26/11/2025) malam, tim tamu Persib harus menyerah dengan skor 3 - 2.

Kekecewaan pelatih Bojan Hodak pun bukan hanya soal itu. Dia juga menyoroti soal belum digunakannya teknologi Video Assistant Referee (VAR) dalam kompetisi ACL 2.

Dalam pertandingan semalam, Hodak menilai ada beberapa kesalahan yang tidak terlihat wasit dan seharusnya diulas oleh VAR.

"Saya rasa di Liga Champions, harus sudah digunakan VAR. Saya komplain di gol kedua karena ada pelanggaran lebih dulu sebelum itu (terjadinya gol)," kata Hodak, dikutip Kamis (27/11).

Menurutnya, gol LCS yang dicetak Shawal Anuar (62') dibumbui pelanggaran terlebih dulu. Namun, wasit yang dipimpin Ammar Ebrahim Mahfoodh itu tak melihat dengan kacamata yang sama.

Karena itu, Hodak mendorong agar AFC selaku regulator kompetisi Asia bisa segera menggunakan VAR, seperti Liga Indonesia.

"Jadi tentu saja wasit membutuhkan VAR. Ketika bermain di kompetisi yang menginvestasikan banyak uang, tentu seharusnya ada VAR," tandasnya. (mcr27/jpnn)