Bojan Hodak Janjikan Pemainan Apik Persib Lawan Lion City Sailors

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menjanjikan penampilan yang menarik dari anak asuhnya saat menghadapi Lion City Sailors pada laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Di leg pertama, Persib harus puas dengan satu poin. Lion City Sailors berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 1 - 1. Gol Saddil Ramdani menit 47 dibalas oleh Lennart Thy di menit-menit akhir pertandingan.

Hodak mengatakan, dirinya banyak melakukan perubahan dari sisi komposisi pemain. Dia pun merombak hampir keseluruhan skuad juara musim lalu.

Faktor itu lah yang membuat Persib hanya mampu bermain imbang saat menghadapi Lion City Sailors di laga pertama ACL 2 2025/26.

"Yang menjadi perubahan, setelah kami meraih gelar juara secara beruntun di dua musim, pemain kami diminati di mana-mana dan secara finansial kami tidak bisa mempertahankan mereka. Jadi kami melakukan perubahan dan mendatangkan 22 pemain yang mana itu terlalu banyak," kata Hodak, Rabu (26/11/2025).

Juru taktik asal Kroasia itu mengakui, jika pemainnya belum saling terkoneksi di leg pertama. Perubahan signifikan yang dibuatnya, membuat pemain harus saling mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan baru.

"Jadi di pertemuan pertama (melawan Lion City Sailors), saya yakin mereka waktu itu belum cukup menyatu dan memahami satu sama lain. Meskipun kami saat itu sudah bermain dengan baik selama 70 menit, kami bisa mendominasi," ujarnya.

Kini, setelah beberapa bulan bersama, anak asuhnya dipastikan sudah semakin solid. Mereka kompak dan punya misi visi yang sama di setiap pertandingan.