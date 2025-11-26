Pelatih Serta Pemain Persib Minta Bobotoh 'Dewasa' Tak Berulah di Stadion Bishan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi klub asal Singapura, Lion City Sailors, dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Bishan, pada Rabu (26/11/2025) malam.

Ini akan menjadi laga penentu bagi Persib yang tinggal selangkah lagi lolos ke babak 16 besar. Apabila memenangkan pertandingan nanti, skuad asuhan Bojan Hodak itu akan keluar sebagai juara grup G.

Menjelang pertandingan, Persib Bandung memberi pesan kepada para suporter Bobotoh untuk bersikap tertib dan sopan saat memberi dukungan di stadion. Pertandingan malam nanti jangan sampai ternodai oleh perilaku buruk oknum suporter yang mengacau.

Adapun Persib Bandung baru-baru ini dijatuhi sanksi denda oleh komite disipin (Komdis) PSSI sebesar Rp 274 juta gegara ulah oknum Bobotoh yang ribut di stadion.

Pelatih Persib Bojan Hodak berharap, Bobotoh menunjukkan kedewasaannya saat datang mendukung Persib di Stadion Bishan. Atmosfer positif yang sedang menaungi tim jangan sampai dirusak oleh perbuatan buruk para pendukungnya.

"Kami berharap kami bisa didukung banyak Bobotoh seperti musim lalu. Membuat atmosfer yang bagus dan saya harap tidak ada masalah yang dibuat karena Singapura itu negara yang bagus. Saya tidak mau ada terkena denda," ujar Hodak.

Permintaan yang sampai juga disampaikan kapten Persib Marc Klok. Pemilik 21 caps bersama Timnas Indonesia itu berharap kali ini Bobotoh tak berbuat ulah di stadion lawan.

Menurutnya, saat Persib tampil di Stadion Petaling Jaya melawan Selangor FC, atmosfer pertadingan begitu bagus. Namun sayang kemenangan 2 - 3 yang diraih timnya harus ternodai atas keributan yang terjadi di tribune penonton.