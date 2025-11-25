Selangkah Lagi Lolos 16 Besar ACL 2, Bojan Hodak Ingatkan Pemain Persib Soal Mental Bermain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Langkah Persib Bandung di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) tinggal sedikit lagi untuk bisa lolos ke babak 16 besar.

Syaratnya, skuad Maung Bandung--julukan Persib--harus bermain imbang saat menghadapi klub asal Singapura, Lion City Sailors.

Pertandingan Lion City Sailors vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Bishan pada Rabu (26/11/2025) kick-off pukul 19.15 WIB. Ini menjadi laga penentu, sebab Persib hanya butuh satu poin lagi untuk bisa keluar sebagai juara grup G ACL 2 dan tembus babak 16 besar.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, anak asuhnya harus tetap bermain maksimal dan pantang meremehkan tuan rumah.

"Jika bicara mengenai mindset, jika kami hanya memikirkan satu poin, kami akan kalah. Jadi kami akan berusaha meraih kemenangan seperti yang biasanya kami lakukan. Satu poin itu seolah hal kecil tapi bisa saja menjadi besar jika tidak benar-benar dihadapi," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga ACL 2, Selasa (25/11).

Hodak tak memungkiri, tren positif yang sedang dilalui timnya di liga domestik dan Asia, meningkatkan kepercayaan diri pemain. Namun, ia lagi-lagi meminta pemain untuk tidak overconfidence dan tetap rendah hati.

"Kami percaya diri karena meraih kemenangan di 6-7 pertandingan beruntun. Kebanyakan dari pertandingan itu juga kami mencatatkan clean sheet. Jadi, ini membuat pemain percaya diri dan setiap pertandingan adalah tantangan baru," tuturnya.

Menurutnya, Lion City Sailors yang ada di posisi 3 klasemen sementara grup G adalah lawan yang berat. Pada putaran pertama, Persib bahkan ditahan imbang 1 - 1 saat tampil di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).