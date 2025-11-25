Manajaemen Persib Akhirnya Buka Suara Soal Nasib Bojan Hodak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib masa depan Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung kembali menjadi sorotan. Pria asal Kroasia itu memang masih terikat kontrak dengan Persib hingga 31 Mei 2026.

Namun, memasuki penghujung 2025, ketidakpastian soal perpanjangan kontrak mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan Bobotoh.

Sesuai regulasi, Hodak akan berstatus bebas transfer enam bulan sebelum kontraknya berakhir. Artinya, sejak Desember 2025, ia dapat melakukan negosiasi dengan klub atau federasi lain tanpa perlu melibatkan Persib.

Celah inilah yang membuat rumor berkembang cepat, terutama setelah nama Hodak dikabarkan masuk radar Timnas Indonesia seusai hengkangnya Patrick Kluivert.

Menjawab keresahan itu, manajemen Persib akhirnya buka suara.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, menegaskan bahwa proses pembicaraan kontrak masih berjalan.

"Masih dalam proses, kami masih ngobrol," kata Adhitia, Selasa (25/11/2025).

Adhitia menjelaskan, baik pihak klub maupun Hodak saat ini sedang fokus pada agenda besar Persib di kompetisi domestik dan Asia.