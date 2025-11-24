Kondisi Terkini Bek Persib Federico Barba Seusai Terserang Penyakit DBD

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung Federcio Barba sudah kembali ke lapangan. Sebelumnya, dia pulang ke Italia untuk proses pemulihan setelah terserang penyakit demam berdarah (DBD) atau dengue.

Dokter tim Persib, Wira Prasetya mengatakan, meski Barba sudah tiba di Indonesia, pemain masih belum menjalani menu latihan berat. Barba masih adaptasi, mengingat imun tubuhnya yang masih lemah seusai terserang virus.

"Barba sudah mulai latihan. Masih pemulihan tapi sudah mulai latihan ringan. Mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa mulai kembali ke lapangan," kata dr Wira, Senin (241/11/2025).

Namun, lanjut Wira, pemain asal Italia itu tetap dibawa dalam rombongan tim menuju Singapura. Persib Bandung akan melakoni pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors pada Rabu (26/11/2025).

"Masih lihat kondisi dan dipantau kondisi terbarunya sebelum berangkat ke Singapura dan Madura," ucapnya.

Sementara itu, Barba mengaku kini masih fokus mengembalikan performanya usai beberapa pekan beristirahat. Diketahui, dia absen dalam dua pertandingan kemarin melawan Selangor FC (ACL 2) dan Dewa United (BRI Super League).

"Ya, saya terkena virus dan saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Saya tentu melakukan sesuatu untuk bisa kembali pulih dengan berlatih di gym dan berlari," ucap dia.

Pemilik nomor punggung 93 itu tetap berlatih mandiri, di samping menjalani menu latihan yang diberikan oleh pelatih fisik Miro Petric.