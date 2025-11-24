Thom Haye Ungkap Pengorbanan Pemain Persib atas 7 Kemenangan Beruntun

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil mempertahankan tren positif baik di Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2). Total, tim asal Kota Kembang itu berhasil meraih 7 kemenangan dari laga di dua kompetisi tersebut.

Tujuh kemenangan beruntun Persib Bandung bukan hanya hasil dari strategi matang atau kualitas individu para pemain.

Ada cerita lain yang ikut membentuk performa Maung Bandung, kisah tentang pengorbanan, kedekatan, dan waktu yang dihabiskan saat jauh dari rumah.

Gelandang Persib, Thom Haye, mengaku tren positif timnya tak lepas dari intensitas kebersamaan para pemain. Dengan jadwal yang padat, para pemain praktis menghabiskan lebih banyak waktu satu sama lain dibandingkan dengan keluarga.

Haye bahkan mengungkapkan hal yang membuatnya tersenyum sekaligus menggambarkan situasi sebenarnya. Pemain naturalisasi asal Belanda ini menyebut dirinya lebih sering bertemu rekan setim ketimbang sang istri.

"Iya, bahkan kadang saya lebih sering melihat teman satu tim daripada bertemu dengan istri saya," kata Haye, Senin (24/11/2025).

Kalimat itu menggambarkan betapa padatnya jadwal Persib belakangan ini, terutama ketika mereka harus menjalani laga-laga tandang dan perjalanan panjang. Namun bagi Haye, kondisi ini justru menjadi bagian penting dalam membangun chemistry tim.

"Namun menurut saya itu bagus bagi tim, chemistry kami bagus dan meskipun kami bermain tandang tapi atmosfirnya bagus. Itu sangat membantu," ucap dia.