Persib vs Dewa United: Nick Kuipers Haru Bertemu Bobotoh di GBLA

Minggu, 23 November 2025 – 21:30 WIB
Bek Dewa United saat masih berseragam Persib Bandung, Nick Kuipers. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bek Dewa United Nick Kuipers akhirnya kembali menginjakkan kakinya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung.

Arena olahraga berkapasitas 38 ribu penonton itu pernah jadi 'rumah' bagi Kuipers saat membela Persib Bandung musim 2019 - 2024.

Pada pertandingan tandang Dewa United melawan Persib, Jumat (21/11/2025) malam, Kuipers bertemu lagi dengan 'kekasih' lamanya. Suporter Bobotoh, yang selalu memberinya dukungan selama ini.

Meski datang sebagai musuh, Kuipers masih menghormati mantan rekan-rekan satu timnya dulu.

Dalam sesi pemanasan jelang pertandingan kemarin, Kuipers bahkan menghampiri kubu Persib dan menyapa beberapa pemain, seperti Beckham Putra, Marc Klok, Robi Darwis, dan official tim.

Kuipers pun mengungkapkan perasaannya setelah 'pulang' sejenak ke Bandung.

"Luar biasa bisa kembali, bertemu suporter lagi dan perasaan yang bagus bermain lagi di sini," kata Kuipers, dikutip Minggu (23/11).

Kuipers bahkan tak sungkan menyampaikan, jika Bobotoh dan Persib Bandung adalah keluarga baginya. Lima musim bersama, memperebutkan dua gelar juara, meski akhirnya ia terpaksa pergi di akhir musim kemarin.

Mantan bek Persib Nick Kuipers, yang kini memperkuat Dewa United, mengungkapkan perasaannya saat bisa 'pulang' sebentar ke Stadion GBLA. Laga sarat emosional.
