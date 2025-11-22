Dewa United Lanjutkan Tren Negatif Seusai Kalah dari Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewa United masih belum bisa keluar dari belenggu kekalahan. Mereka kembali gagal meraih kemenangan usai ditaklukan Persib Bandung 1 - 0 dalam lanjutan pertandingan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Datang sebagai tamu, Dewa United tampil penuh ambisi. Namun, dalam 2x45 menit jalannya laga, tak ada satu pun peluang berbahaya yang mereka buat.

Mereka mulai menyerang justru saat tuan rumah tampil dengan 10 pemain, setelah Beckham Putra diganjar kartu kuning kedua.

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim. Kami sudah menyusun rencana melawan Bandung, karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi," kata Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga.

Riekerink mengungkapkan permasalahan yang dialami timnya di tengah lapangan. Mereka kurang berkreasi dan terus membuka peluang untuk lawan menyerang.

"Namun, hari ini kami kurang mampu menciptakan peluang. Di babak pertama, ada beberapa bola yang kami arahkan ke belakang pertahanan mereka, terutama dari sisi kiri. Itu bagian dari strategi, tetapi kualitas umpan kami kurang baik," ucapnya.

Dalam pertandingan malam ini, Riekerink mengakui keunggulan Persib yang tampil solid dan tajam. Umpan-umpan panjang dilancarkan lawan, dan anak asuhnya tak mampu mengimbangi.

Menurutnya, itu lah kunci kesuksesan Persib Bandung malam ini.