JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Dewa United Lanjutkan Tren Negatif Seusai Kalah dari Persib

Dewa United Lanjutkan Tren Negatif Seusai Kalah dari Persib

Sabtu, 22 November 2025 – 12:25 WIB
Dewa United Lanjutkan Tren Negatif Seusai Kalah dari Persib - JPNN.com Jabar
Pelatih Dewa United FC Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga BRI Super League 2025/26 melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewa United masih belum bisa keluar dari belenggu kekalahan. Mereka kembali gagal meraih kemenangan usai ditaklukan Persib Bandung 1 - 0 dalam lanjutan pertandingan BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Datang sebagai tamu, Dewa United tampil penuh ambisi. Namun, dalam 2x45 menit jalannya laga, tak ada satu pun peluang berbahaya yang mereka buat.

Mereka mulai menyerang justru saat tuan rumah tampil dengan 10 pemain, setelah Beckham Putra diganjar kartu kuning kedua.

Baca Juga:

"Kami sedang berada dalam periode yang kurang baik. Setelah pertandingan, saya tidak bisa begitu saja menyalahkan tim. Kami sudah menyusun rencana melawan Bandung, karena dari pengalaman sebelumnya, ketika kami memberi mereka masalah secara taktis, mereka biasanya tidak punya solusi," kata Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink dalam konferensi pers pascalaga.

Riekerink mengungkapkan permasalahan yang dialami timnya di tengah lapangan. Mereka kurang berkreasi dan terus membuka peluang untuk lawan menyerang.

"Namun, hari ini kami kurang mampu menciptakan peluang. Di babak pertama, ada beberapa bola yang kami arahkan ke belakang pertahanan mereka, terutama dari sisi kiri. Itu bagian dari strategi, tetapi kualitas umpan kami kurang baik," ucapnya.

Baca Juga:

Dalam pertandingan malam ini, Riekerink mengakui keunggulan Persib yang tampil solid dan tajam. Umpan-umpan panjang dilancarkan lawan, dan anak asuhnya tak mampu mengimbangi.

Menurutnya, itu lah kunci kesuksesan Persib Bandung malam ini.

Begini komentar pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink usai timnya kembali meraih kekalahan ke-5 nya di BRI Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   stadion gbla dewa united dewa united fc persib vs dewa united jan olde riekerink pelatih dewa united bri super league tren negatif dewa united alexis messidoro

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU