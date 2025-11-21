Terpuruk di Papan Bawah, Pelatih Riekerink Ungkap Masalah Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dewa United FC berusaha mencuri poin saat menghadapi Persib Bandung dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/26.

Empat kekalahan beruntun saat melawan PSM Makassar, Dewa United, PSIM Yogyakarta, dan Madura United, jadi cambukan menyakitkan bagi skuad asuhan Jan Olde Riekerink.

Musim lalu, Dewa United tampil begitu beringas. Mereka finish di peringkat dua klasemen Liga 1, dan jadi salah satu tim dengan lini pertahanan paling kokoh.

Kondisi berbanding balik justru terjadi di musim sekarang. Dalam 11 pertandingan, Egy Maulana cs baru memenangkan tiga laga, 11 kekalahan, dan sekali imbang. Kini mereka pun terpuruk di papan bawah klasemen dengan nilai 11.

Pelatih Riekerink mengatakan, setelah mereka meraih gelar runner-up Liga 1 2024/25, banyak tim yang berambisi mengalahkan Dewa.

"Hampir semua tim sekarang mengincar Dewa United. Mereka melihat kami sebagai tim yang berkembang. Meski begitu, sebenarnya tidak banyak perubahan di komposisi pemain kami. Namun setiap tim selalu berubah. Anda bisa lihat bagaimana setiap klub menambah pemain asing atau memperkuat timnya," kata Riekerink, dikutip Jumat (21/11/2025).

Riekerink mengungkapkan, musim ini ia tak banyak merombak komposisi pemain. 80 persen pemain masih bersamanya, sisanya direkrut yang baru.

Nick Kuipers dan Edo Febriansah, pemain yang musim lalu berseragam Persib, berhasil mereka bawa ke Banten.