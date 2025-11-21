Dewa United Sedang Terpuruk, Bojan Hodak Ingatkan Pemain Persib Tetap Waspada

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan timnya untuk tidak terlena dengan tren buruk yang dialami calon lawannya Dewa United.

Persib Bandung akan menghadapi Dewa United FC dalam pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Bojan Hodak meminta tim tampil habis-habisan demi melanjutkan tren positif dengan tiga kemenangan beruntun di Liga Indonesia.

Hodak mengungkapkan, musim lalu Persib dipermalukan Dewa di hadapan pendukung sendiri dengan skor 0 - 2.

Tim berjuluk Banten Warriors itu punya lini pertahanan yang kokoh. Beberapa gelandang terbaik dimiliki Dewa, salah satunya Nick Kuipers, yang pernah berseragam Persib.

"Mereka punya pemain yang bagus pada setiap posisi, terutama di gelandang. Jadi saya, jika kami bisa mengatasi itu, kami bisa memenangkan pertandingan," kata Hodak.

Ia pun heran dengan kondisi buruk yang tengah dialami tim asuhan Jan Olde Riekerink itu. Menurutnya, Dewa United yang musim lalu finish di peringkat dua, seharusnya punya kekuatan yang lebih baik.

"Saya sudah katakan mereka tim yang bagus, tapi soal kenapa mereka tidak mendapatkan hasil yang bagus, saya tidak tahu," ucap dia.