Dewa United Diisi Nick dan Edo, Kapten Persib Siap Bermain Profesional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United di Stadion Gelora Bandung Api (GBLA), Jumat (20/11/2025) malam, akan mempertemukan dua pilar yang pernah berseragam biru.

Mereka adalah Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Keduanya masuk dalam skuad Persib juara dua musim terturut-turut yang kini menyeberang ke Banten.

Kuipers, yang membela klub sejak 2019 mencatat 159 penampilan dan menjadi simbol ketangguhan lini belakang.

Adapun Edo dengan 80 laga selama dua musim, dikenal sebagai pekerja keras yang selalu bermain dengan seluruh hatinya.

Kini keduanya tiba di Kota Kembang mengenakan warna berbeda. Kuipers dan Edo besok tak lagi di posisi Persib, melainkan sebagai tim lawan yang akan menjenggal tren positif tuan rumah.

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan, ini bukan kali pertama mereka bertemu sebagai lawan. Saat pertandingan Piala Presiden, pertemuan itu pernah terjadi. Klok belajar untuk tetap profesional.

Klok mengakui, Ia bersama Kuipers dan Edo pernah sama-sama merajut mimpi untuk meraih gelar juara, dan kini dia harus melupakannya.

"Ya, di Piala Presiden kami sudah ketemu, dengan tim beda, ruangan beda, pasti selalu sedikit rasa beda karena untuk dua, tiga, empat tahun kami bersama, baik situasi bagus atau buruk, tapi kami harus saling berhadapan," kata Klok dalam konferensi pers pralaga BRI Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11).