Mengusung Misi Balas Dendam, Persib Pasang Target Menang Atas Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mengusung misi balas dendam saat menjamu Dewa United pada pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) malam.

Musim sebelumnya, Persib dipermalukan 0 -2 oleh Dewa United saat tampil di kandang sendiri.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, kegagalan musim lalu tak boleh terulang lagi. Timnya pun terus berlatih demi mematangkan strategi.

Menurutnya, Dewa United adalah salah satu tim terbaik di Liga Indonesia. Musim lalu, Dewa tampil digdaya dan berhasil finish di peringkat dua.

Kondisi berbeda justru dialami di musim ini. Tak banyak merombak skuad, tim asuhan Jan Olde Riekerink justru terpuruk di papan bawah klasemen dengan empat kali kekalahan beruntun.

"Ini akan menjadi pertandingan sulit. Melawan Dewa (United), menurut saya mereka adalah salah satu tim terbaik di Indonesia saat ini dan saya memprediksi mereka akan berada di posisi empat besar musim ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga Super League di Stadion GBLA, Kamis (20/11).

Musim ini, Dewa United bahkan memboyong dua penggawa inti Persib, Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Lini pertahanan yang seharusnya kokoh.

Karena itu, Hodak mewaspadai kebangkitan yang diprediksi akan dilakukan tim tamu. Persib tak mau jemawa dan tetap menganggap Dewa United sebagai lawan yang sulit ditaklukkan.