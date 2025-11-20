JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga ILeague Ungkap Banyak Pekerjaan Menarik di Balik Industri Sepak Bola Indonesia

ILeague Ungkap Banyak Pekerjaan Menarik di Balik Industri Sepak Bola Indonesia

Kamis, 20 November 2025 – 07:47 WIB
ILeague Ungkap Banyak Pekerjaan Menarik di Balik Industri Sepak Bola Indonesia - JPNN.com Jabar
Manager Corporate Share Value (CSV) ILeague, Hanif Marjuni dan  General Manager (GM) bidang kompetisi dan operasional ILeague, Takeyuki Oya foto bersama dalam kegiatan ILeague Goes to Campus di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Rabu (19/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Operator kompetisi sepak bola Indonesia, ILeague menggelar workshop di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Rabu (19/11/2025).

Workshop ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru untuk mahasiswa soal industri sepak bola tanah air hingga peluang kerja.

Manager Corporate Share Value (CSV) ILeague, Hanif Marjuni mengatakan, tahun ini program ILeague Goes to Campus menyasar 16 perguruan tinggi, khususnya kampus yang berada di kota dengan klub Liga 1.

Baca Juga:

Adapun untuk Bandung, ILeague menggandeng UPI karena kota ini merupakan markas dari Persib.

"Tujuan kami menjelaskan kepada teman-teman mahasiswa bahwa sepak bola sudah menjadi industri secara global. Di balik industri ini, banyak profesi yang bisa digeluti," kata Hanif dikutip  Kamis (20/11/2025).

Menurut Hanif, masih banyak mahasiswa yang belum mendapat informasi memadai mengenai peluang kerja di industri sepak bola. Padahal, sektor ini sangat luas dan menyerap banyak tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu.

Baca Juga:

"Universitas Indonesia sempat melakukan riset, satu musim kompetisi menghasilkan Rp 10,4 triliun. Di balik angka itu, sebenarnya banyak profesi yang membutuhkan tenaga ahli, mulai dari yang berbasis keolahragaan sampai yang spesifik di industri olahraga," jelasnya.

Ia menegaskan, bahwa kesejahteraan di dunia sepak bola tidak hanya diraih oleh para pemain. Profesi-profesi non-atlet justru berkembang seiring modernisasi kompetisi.

ILeague Goes to Campus di UPI bongkar peluang karier di industri sepak bola, dari atlet hingga profesi non-pemain seperti marketing, media, dan data analis.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   UPI Bandung ileague peluang kerja di sepak bola karier di industri sepak bola industri sepak bola ileague goes to campus industri olahraga indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU