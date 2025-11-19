Bojan Hodak Genjot Fisik Pemain Persib Menjelang Laga Melawan Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung terus mematangkan strategi menjelang pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 melawan Dewa United FC.

Sepekan lebih berlatih, Persib optimistis bisa memenangkan pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (21/11/2025) malam.

Adapun Dewa United, tengah dalam tren negatif. Empat kekalahan beruntun, dan Dewa kini ada di papan bawah klasemen sementara.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak meminta tim tetap waspada, meskipun lawannya tengah dalam tekanan.

Dia tak mau jemawa dan meremehkan Dewa United yang pastinya mengusung misi bangkit saat melawan mereka.

"Dewa merupakan lawan yang kuat, jadi kami harus melakukan persiapan dengan baik," kata Hodak di Bandung, dikutip Rabu (19/11).

Menurut Hodak, seluruh pemain kini sudah dalam kondisi fit. Meski ada beberapa yang cedera dan tidak bugar, tetapi keseluruhannya baik.

Skuad Persib pun sudah diberi jatah beristirahat usai laga AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC.