2 Bintang Persib Diragukan Tampil saat Melawan Dewa United

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang laga pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 kontra Dewa United, Persib Bandung harus kehilangan dua pemain bintangnya.

Dalam sesi latihan pagi ini, tak ada sosok bek asing Federico Barba. Pemain asal Italia itu mengalami masalah kesehatan dan kini ada di negaranya.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Barba pulang ke Italia untuk menjalani pemulihan usai terserang penyakit demam berdarah.

"Barba terkena dengue (demam berdarah) dan setelah terserang dengue, karena tubuh manusia itu berbeda-beda, terkadang butuh waktu berbeda untuk pulih. Dia sudah mendapat beberapa libur dan karena tidak berlatih, dia pulang ke Eropa," kata Hodak ditemui di Stadion GBLA, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, meski Barba ada di Benua Eropa, tetapi tim terus memantau progres pemulihan eks penggawa Como FC itu. Hanya saja butuh waktu untuk Barba bisa kembali dalam kondisi terbaiknya.

"Dia akan segera kembali secepatnya. Namun kami juga tidak mau mengambil risiko karena tubuhnya masing sangat lemah, butuh waktu untuk melakukan pemulihan," ungkapnya.

Ia tak bisa menjamin, Barba akan bergabung saat Persib menjamu Dewa United di markasnya.

"Jadi pada akhirnya, kami membiarkan dia untuk berada di rumah dan dia akan kembali dalam kondisi yang lebih baik," tuturnya.



Selain Barba, gelandang Adam Alis juga diragukan penampilannya untuk pertandingan melawan Dewa United.