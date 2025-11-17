Soal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Pelatih Persib Bojan Hodak: Tanya PSSI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya buka suara mengenai rumor dirinya segera menangani Tim Nasional (Timnas) Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert.

Setelah menghilang hampir satu pekan dari sesi latihan tim, pagi ini Hodak sudah kembali ke lapangan. Dia tiba usai pulang dari negaranya, Kroasia.

Banyak pihak yang menantikan jawaban pelatih berkepala pelontos itu mengenai isu dirinya ditarget sebagai pelatih Garuda Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Hodak tak memberi jawaban tegas. Dia justru meminta agar pertanyaan itu disampaikan kepada federasi sepakbola PSSI.

"Untuk itu, Anda jangan bertanya kepada saya. Silakan bertanya pada PSSI," kata Hodak ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (17/11/2025).

Menurutnya, PSSI yang menentukan sosok pelatih baru yang akan memimpin skuad Garuda. Dia tak memerinci perihal komunikasi dengan PSSI ihwal tawaran itu.

"Saya rasa mereka (PSSI) yang menentukan, bukan saya," terangnya.

Sebelumnya, Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama, membantah soal rumor hengkangnya Bojan Hodak dari Persib.