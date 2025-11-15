Federico Barba Tinggalkan Persib Bandung Karena Sebuah Alasan Kesehatan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Bandung Federico Barba lama tak terlihat dalam sesi latihan dan pertandingan. Sebelumnya, seusai pertandingan melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (1/11/2025), Barba mengalami sakit dan sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa hari.

Barba pun absen saat Persib meraih kemenangan 3 - 2 atas Selangor FC pada pertandingan keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025).

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan, Barba memilih menjalani pemulihan kesehatannya di Italia. Keputusan ini diambil setelah melalui komunikasi langsung dengan tim pelatih.

"Benar, Barba pulang sementara ke negaranya untuk melanjutkan pemulihan setelah sakit yang dialaminya beberapa hari terakhir. Dia ingin lebih dekat dengan keluarganya selama proses recovery. Hal ini tentu sudah dibicarakan dengan tim pelatih, khususnya Coach Bojan," kata Adhit, dalam keterangannya, Sabtu (15/11/2025).

Adhit memastikan, kondisi Barba terus dipantau dan Persib berharap proses pemulihannya berjalan baik. Jika semuanya baik, pemain bernomor punggung 93 itu dijadwalkan segera kembali bergabung untuk persiapan menghadapi Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/2026.

Persib meminta seluruh bobotoh untuk tidak khawatir dan tetap memberikan dukungan bagi Barba selama masa pemulihan. Kesehatan dan kesejahteraan pemain selalu menjadi prioritas klub.

Sementara itu, pelatih Bojan Hodak mengungkapkan peran penting dari sosok Federico Barba di lini belakang tim.

Menurutnya, Barba adalah pemain berpengalaman dan bisa membaca permainan dengan sangat baik. Barba juga punya teknik yang mempengaruhi alur permainan tim.