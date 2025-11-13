Kapten Persib Marc Klok Mengakui Timnya Terlalu Percaya Diri Saat Lawan Selangor FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jeda internasional FIFA Matchday dimanfaatkan Persib Bandung untuk mematangkan strategi saat melawan Dewa United pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/26, Jumat (21/11/2025).

Skuad Persib diberi waktu istirahat selama empat hari, dan kini seluruh pemain sudah kembali berkumpul di Bandung untuk menjalani latihan. Meski belum dipimpin oleh pelatih Bojan Hodak, para pemain mengikuti setiap instruksi oleh asisten Igor Tolic, Yaya Sunarya, dan Miro Petric.

Gelandang Persib Marc Klok mengatakan, timnya tengah berusaha menjaga momentum bagus di jeda internasional yang berlangsung hingga pekan depan, Mematangkan strategi dan meningkatkan fisik pemain jadi menu latihan pemain setiap harinya.

"Dalam sepak bola selalu ada masa yang bagus dan masa yang buruk. Sekarang kami ada di kondisi yang sangat bagus, dan kami harus bersyukur dengan momentum ini. Kami harus kerja keras karena kalau rileks sekarang, atau lepas mindset ini, kami pasti akan gagal," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (13/11/2025).

Sosok kapten itu mengungkapkan, kepercayaan diri sedang dirasakan seluruh pemain. Hal itu tak selalu berdampak bagus, contohnya ketika Persib sempat tertinggal 2 - 0 saat melawan Selangor FC di AFC Champions League Two (ACL 2).

Klok mengakui, para pemain menganggap remeh lawan karena terlalu percaya diri. Alhasil, Selangor FC mampu unggul lebih dulu dan mencuri setiap peluang yang dimiliki tim.

"Jadi tentu tidak mudah, tetapi dengan banyak kemenangan, kepecayaan diri itu akan datang. Di babak pertama kami di Malaysia ada rasa meremehkan lawan dan ini bahaya buat performa kami," ungkapnya.

Maka dari itu, ia meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap waspada dan rendah hati. Saling mengingatkan dan tetap kompak untuk hasil yang lebih baik.