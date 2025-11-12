Harapan Bek Persib Frans Putros atas Rumor Bojan Hodak ke Timnas Indonesia

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 20:30 WIB
Bek asing Persib Bandung, Frans Putros, saat ditemui usai latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bek Persib Frans Putros turut mengomentari rumor kepindahan pelatih Bojan Hodak ke Tim Nasional (Timnas) Indonesia. 

Putros mengaku, tidak pernah menanggapi berbagai rumor yang ada di klub. Fokusnya hanyalah membawa tim meraih kemenangan di tiap pertandingan. 

"Tidak, saya tidak mendengar apapun dan bukan kapasitas saya untuk menjawab ini. Bagi saya, saya adalah pemain di sini dan saya tidak mendengarkan rumor," kata Putros ditemui usai latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (12/11/2025). 

Di sisi lain, penggawa Timnas Irak itu berharap Bojan Hodak tak pergi meninggalkan tim. Ia menyinggung, sosok Hodak adalah alasannya datang ke Persib Bandung. Dia punya harapan bisa mengangkat trofi juara bersama sosok pelatih asal Kroasia itu. 

Bojan Hodak, kata Putros, adalah sosok yang penting bagi tim. Dia dan rekan-rekannya kini masih fokus mempertahankan tren positif yang sedang dilalui timnya. 

"Ya saya tahu, bisa dilihat dia melatih dengan bagus dan penting bagi kami. Karena dia juga saya datang ke sini," ujarnya. 

"Hanya ini yang bisa saya katakan dan saya harap dia tetap tinggal di sini dan tidak pergi ke Timnas andai memang rumor itu benar. Saya tidak bisa bicara apapun selain ini," lanjutnya.

Sementara itu, asisten pelatih Igor Tolic tak mau mengomentari ihwal rumor yang menyebar tentang Bojan Hodak dilirik PSSI sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. 

