Manajemen Persib Tepis Isu Bojan Hodak Hengkang ke Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) buka suara mengenai rumor pelatih kepala asal Kroasia, Bojan Hodak, masuk bursa pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

Adapun rumor itu merebak di media sosial dengan narasi bahwa Bojan Hodak adalah pelatih yang dinilai cocok menangani Garuda Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert.

Terlebih, kontrak Hodak selesai di Persib pada Mei 2026.

Baca Juga: Respons Manajemen Persib Soal Sanksi PSSI untuk Lucho Guaycochea

Dugaan ini semakin kuat, setelah Bojan Hodak tak datang dalam sesi latihan tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/11/2025) sore.

Merespons rumor tersebut, Head of Communications PT PBB Adhi Pratama membantahnya.

Adhi memastikan, pelatih berusia 54 tahun itu masih jadi bagian tim berjuluk Maung Bandung.

Baca Juga: Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

"Kami ingin meluruskan bahwa informasih tersebut tidak benar. Sampai saat ini tidak ada komunikasi apa pun antara Bojan dengan PSSI maupun pihak Exco," kata Hodak, Rabu (12/11/2025).

"Jadi, berbagai unggahan yang beredar dapat dipastikan sebagai rumor saja," tegasnya.