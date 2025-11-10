Zuma Padel Court Siap Hadir di Bogor, Dorong Ekosistem Olahraga dan Gaya Hidup Sehat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Ekosistem olahraga dan gaya hidup di Kabupaten Bogor semakin semarak dengan langkah ekspansif Jose Pratama Group (JPG) yang akan meluncurkan Zuma Padel Court, fasilitas olahraga modern untuk mengakomodasi meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga padel yang tengah populer di Indonesia.

Menurut Adittya Pratama, Direktur Jose Pratama Group, pembangunan Zuma Padel menjadi wujud komitmen JPG dalam berinovasi dan mendukung perkembangan olahraga nasional.

“Peluncuran fasilitas olahraga ini sekaligus mendorong Bogor menjadi destinasi baru bagi masyarakat yang aktif dan dinamis,” kata Adittya Pratama, Senin (10/11/2025).

Adit menegaskan, kehadiran Zuma Padel merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan industri padel di Indonesia.

“Kami melihat tren olahraga padel yang semakin diminati lintas usia, baik oleh kalangan muda maupun dewasa. Melalui Zuma Padel, kami ingin menghadirkan fasilitas yang tidak hanya nyaman dan berkualitas, tetapi juga menjadi wadah bagi komunitas untuk bertemu, bertukar pengalaman, dan berkembang bersama,” ungkapnya.

Sebagai grup yang telah berpengalaman di sektor hospitality, entertainment, dan lifestyle, JPG memahami pentingnya menghadirkan pengalaman yang holistik bagi masyarakat.

“Setelah sukses dengan kafe dan ruang bersosialisasi di bawah naungan grup, kini JPG memperluas jangkauan ke ranah olahraga melalui Zuma Padel. Kami ingin menghadirkan keseimbangan antara olahraga, gaya hidup sehat, dan interaksi positif,” jelas Adit.

Zuma Padel akan dilengkapi dengan empat lapangan padel berstandar internasional, area lounge, locker room, serta kafe dan area penyegar (refreshment area).