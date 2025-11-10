Respons Manajemen Persib Soal Sanksi PSSI untuk Lucho Guaycochea

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib asal Argentina Luciano 'Lucho' Guaycochea resmi menerima sanksi tambahan dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah insiden pada laga pekan ke-10 BRI Super League 2025 melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) lalu.

Dalam keputusan Komdis PSSI bernomor 061/L1/SK/KD-PSSI/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025, Lucho dinilai melakukan tindakan berlebihan saat berduel dengan pemain lawan.

Selain hukuman kartu merah yang sudah jalani, ia mendapat larangan tambahan bermain dalam dua pertandingan mendatang serta denda sebesar Rp10 juta.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, menegaskan manajemen menghormati sepenuhnya keputusan tersebut.

"Sebagai klub profesional, kami sangat menghargai keputusan Komdis PSSI. Absennya Lucho tentu menjadi tantangan bagi tim pelatih dalam menyusun komposisi terbaik, namun kami percaya setiap pemain siap memberikan kontribusi penting di lapangan," kata Adhitia, Senin (10/11).

Lucho sebelumnya sudah melewatkan laga pekan ke-11 saat Persib meraih kemenangan 1-0 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar pada 1 November.

Dengan sanksi tambahan ini, ia juga tidak dapat diturunkan pada pertandingan pekan ke-12 kontra Malut United (yang dijadwalkan ulang pada 14 Desember 2025) dan laga pekan ke-13 melawan Dewa United pada 21 November 2025.