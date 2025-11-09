Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Striker Persib Andrew Jung kembali mencatatkan namanya di papan skor AFC Champions League Two (ACL 2) saat mengalahkan Selangor FC 3-2.

Gol Jung ke gawang Selangor, jadi kebangkitan Persib usai mereka tertinggal dua gol di babak pertama.

Jung mengaku senang karena bisa membantu tim meraih kemenangan.

Golnya ke Selangor pun jadi torehan keduanya selama membela Persib sejak awal musim.

"Saya merasa bagus, remontada. Ini bagus dan tentu ini adalah kemenangan yang sempurna," kata Jung, Minggu (9/11).

Jung mengungkap, ada pemecut yang membuat timnya bangkit usai tertinggal.

Kata-kata pelatih Bojan Hodak yang meminta pemain mengubah gaya permainan jadi perubahan buat tim.

Katanya, Hodak menyatakan, timnya bermain sangat buruk di 10 menit awal. Karena itu, pemain mulai mengubah dan mendengarkan instruksi pelatih.