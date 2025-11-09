JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti saat Persib Tertinggal dari Selangor FC

Minggu, 09 November 2025 – 18:30 WIB
Andrew Jung Ungkap Situasi Ruang Ganti saat Persib Tertinggal dari Selangor FC - JPNN.com Jabar
Penyerang baru Persib Andrew Jung berlatih di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Striker Persib Andrew Jung kembali mencatatkan namanya di papan skor AFC Champions League Two (ACL 2) saat mengalahkan Selangor FC 3-2. 

Gol Jung ke gawang Selangor, jadi kebangkitan Persib usai mereka tertinggal dua gol di babak pertama. 

Jung mengaku senang karena bisa membantu tim meraih kemenangan.

Baca Juga:

Golnya ke Selangor pun jadi torehan keduanya selama membela Persib sejak awal musim.

"Saya merasa bagus, remontada. Ini bagus dan tentu ini adalah kemenangan yang sempurna," kata Jung, Minggu (9/11).

Jung mengungkap, ada pemecut yang membuat timnya bangkit usai tertinggal.

Baca Juga:

Kata-kata pelatih Bojan Hodak yang meminta pemain mengubah gaya permainan jadi perubahan buat tim.

Katanya, Hodak menyatakan, timnya bermain sangat buruk di 10 menit awal. Karena itu, pemain mulai mengubah dan mendengarkan instruksi pelatih. 

Perasaan Andrew Jung, pencetak gol pertama Persib ke Selangor FC. Singgung kata-kata pelatih Bojan Hodak.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib striker persib selangor fc afc champions league 2 acl 2 persib acl 2 andrew jung selangor vs persib

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU