Julio Cesar Semringah, Persib Bandung Dekat ke Fase Knock-Out AFC Champions League 2

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib Bandung Julio Cesar semringah atas keberhasilan timnya mengalahkan Selangor FC 3-2 pada pertandingan keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025).

Kemenangan tersebut memperbesar peluang Persib lolos ke fase knock-out.

Dengan mengumpulkan nilai 10, hasil tiga kali menang dan sekali imbang, Persib memuncaki klasemen sementara Grup G, unggul satu angka dari Bangkok United dan enam poin dari Lion City Sailors.

Untuk lolos ke babak 16 besar, Persib hanya membutuhkan minimal satu poin lagi dari dua pertandingan tersisa.

Julio mengatakan, pencapaian itu merupakan buah dari kerja keras semua elemen tim serta kekompakan yang semakin terjalin setiap harinya.

"Saya sangat senang karena tim telah berhasil melewati rintangan dan hampir mendekati target pertama (lolos fase knock-out)," kata Julio, Minggu (9/11/2025).

Meski begitu, Julio tak mau jemawa. Pemain kelahiran Brasil itu tetap waspada dan meminta rekan-rekannya untuk fokus di pertandingan berikutnya.

"Saya berharap semua tetap fokus dan sekarang saatnya untuk fokus konsisten jadi pemuncak di grup," ucap bek bernomor punggung 4 itu.