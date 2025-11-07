Sederet Data dan Fakta Penyebab Kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Hasil kurang memuaskan kembali diraih Selangor FC di ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025.

Tim asal Malaysia itu harus menelan kekalahan menyakitkan dari Persib Bandung dengan skor 2–3, pada laga keempat Grup G yang digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam.

Meski tampil sebagai tuan rumah, Selangor FC sejatinya sempat unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol cepat Chrigor Mosaes dan gol bunuh diri Patricio Matricardi pada menit ke-17.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Persib berhasil membalikkan keadaan di babak kedua menjadi 2–3 pada menit-menit akhir pertandingan.

Gamel Kecewa dengan Kesalahan Pemain

Usai pertandingan, pelatih Selangor FC Christophe Gamel tak dapat menyembunyikan rasa kecewanya. Ia menilai kekalahan timnya terjadi akibat kesalahan individu para pemain yang merusak struktur permainan tim.

“Saya pikir babak pertama berjalan cukup baik dan intens. Kami sudah memberikan segalanya. Namun setelah situasi bola mati, kami mulai kehilangan kendali. Beberapa pemain melakukan kesalahan yang biasanya tidak pernah mereka lakukan,” ujar Gamel dalam konferensi pers pascalaga.

Pelatih asal Prancis itu menegaskan, kesalahan tersebut bukan bagian dari instruksi tim, melainkan akibat kehilangan fokus dan ketidaksederhanaan dalam bermain.