Bojan Hodak Ungkap Kunci Kemenangan Persib atas Selangor FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kemenangan dramatis berhasil diraih Persib Bandung saat bertandang ke markas Selangor FC dalam leg kedua AFC Champions League Two (ACL 2). Laga yang digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya itu berakhir 3 - 2 untuk kemenangan tim tamu.

Tuan rumah sempat unggul lebih dulu, berkat dua gol yang tercipta di babak pertama. Gol cepat Chrigor Mosaes dan gol bunuh diri Patricio Matricardi menit 17.

Setelah tertinggal 2 - 0, Persib bisa membalikkan kedudukan menjadi 2 - 3 berkat gol Andrew Jung dan brace Adam Alis.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui, di babak pertama anak asuhnya masih mencari ritme permainan. Terlebih, Selangor terus melakukan penyerangan ke lini pertahanan mereka.

Pemain kehilangan fokus di 10 menit pertama, dan tampil tanpa agresivitas.

"Kami memulai dengan tidak fokus ke permainan, kami memulai pertandingan tanpa agresivitas. Jadi bagi saya, ketinggalan 0-2 itu tentunya hasil yang buruk dan setelah 30 menit kami mulai bisa bermain," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (6/11/2025) malam.

Faktor lainnya ialah cuaca yang lebih panas dari Bandung, sehingga pemain perlu adaptasi.

Namun, kata Hodak, pemecah kebuntuan adalah gol Andrew Jung di mulut gawang yang tak bisa diselamatkan kiper lawan.