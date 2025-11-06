Kalah dari Persib, Pelatih Selangor FC Christophe Gamel Salahkan Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tim asal Malaysia Selangor FC semakin jatuh di papan bawah klasemen Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) usai dikalahkan Persib Bandung dengan skor 2 - 3.

Pada pertandingan ke-4 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Selangor FC yang bertindak sebagai tuan rumah justru unggul lebih dulu di babak pertama. Gol cepat Chrigor Mosaes dan gol bunuh diri Patricio Matricardi menit 17, tak mampu mereka pertahankan.

Tim tamu justru bisa membalikkan kedudukan menjadi 2 - 3 di menit akhir pertandingan.

Baca Juga: Pelatih Persib Bojan Hodak Sindir Kualitas Rumput Stadion MBPJ Petaling Jaya Malaysia

Seusai pertandingan, pelatih Selangor FC Christophe Gamel menyampaikan kekecewaannya. Dia kecewa karena kekalahan ini dikarenakan kesalahan anak asuhnya.

Tampil begitu solid dan tajam di babak pertama, Selangor justru harus kebobolan tiga gol di paruh kedua. Gamel mengkritik gaya permainan yang ditampilkan pemain, tak sesuai harapannya.

"Saya pikir babak pertama berjalan cukup baik dan intens, dan kami sudah memberikan segalanya. Namun, setelah situasi bola mati, sekali lagi saya harus katakan, ketika Anda melihat jalannya permainan, terkadang kami mengalami tekanan mental," kata Gamel dalam konferensi pers pascalaga, Kamis (6/11/2025) malam.

Baca Juga: Kapten Persib Marc Klok Incar Kemenangan Atas Selangor Demi Lolos ke Babak Gugur ACL 2

"Beberapa pemain melakukan kesalahan yang biasanya tidak pernah mereka lakukan," lanjutnya.

Gamel secara jujur menyatakan kekalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan individu para pemainnya yang membuat struktur permainan tim berantakan.