Pelatih Persib Bojan Hodak Sindir Kualitas Rumput Stadion MBPJ Petaling Jaya Malaysia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak mengomentari kualitas rumput stadion yang akan dipakai saat menghadapi Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2).

Tempat yang dimaksud adalah Stadion MBPJ Petaling Jaya di Malaysia, yang dinilai Hodak punya kualitas rumput yang buruk.

Hodak mengatakan, setelah dicoba pemain dalam sesi official training, ia menyimpulkan, Stadion Petaling Jaya hanya bagus dari segi eksterior bangunan saja. Kualitas rumput dari stadion berkapasitas 10 ribu itu bahkan tak lebih bagus dengan di Indonesia.

"Soal Stadion MBPJ, mereka bermain di sini, mereka membuatnya terlihat bagus dari luar karena terlihat dari persiapan mereka dengan stadion ini, tetapi kalau dilihat dari dalam dengan lapangannya sangat buruk," kata Hodak, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, dalam pembangunan sebuah stadion, yang perlu diperhatikan ialah kualitas rumput. Ini fatal, karena berpengaruh saat pertandingan. Rumput yang jelek bisa berbahaya bagi pemain.

Percuma apabila punya stadion dengan eksterior yang megah atau fasilitas mewah, tetapi kualitas rumputnya buruk.

"Ini tak banyak yang paham di Malaysia bahwa yang paling penting dalam stadion adalah lapangan, karena kami bermain di lapangan, bukan di tribun penonton. Sayangnya saya tidak bertugas soal lapangan," ujarnya.

Katanya, stadion-stadion di Indonesia banyak yang memiliki rumput dengan kualitas bagus. Salah satunya adalah Stadion I Kapten Wayan Dipta di Bali yang dipakai saat melawan Bali United.