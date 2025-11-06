Kapten Persib Marc Klok Incar Kemenangan Atas Selangor Demi Lolos ke Babak Gugur ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Mark Klok membidik kemenangan saat tim nya bertandang ke markas Selangor FC, dalam lanjutan pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2).

Pada pertandingan yang digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, tim asuhan Bojan Hodak itu coba memberikan yang terbaik. Tinggal selangkah lagi jalan mereka untuk bisa lolos dari babak penyisihan grup.

Klok mengatakan, timnya tengah dalam motivasi tinggi untuk bisa memenangkan laga malam ini. Dia tak mau, usaha yang sudah Persib lakukan selama ini terbuang begitu saja,

"Kami dalam laju yang bagus dalam beberapa pekan ke belakang. Kami ingin melanjutkan momen ini, kami ingin melanjutkan tren ini. Kami tahu, setelah ini akan ada jeda sebelum laga berikutnya. Jadi kami ingin melanjutkan laju ini dengan cara yang bagus," kata Klok.

Dari tiga pertandingan pada leg pertama yang sudah dijalani, Persib belum pernah mengalami kekalahan.

Mereka dua kali menang melawan Selangor FC dan Bangkok United, dan sekali ditahan imbang saat menjamu Lion City Sailors.

Baca Juga: Dokter Cabul RSHS Bandung Dihukum 11 Tahun dan Wajib Bayar Restitusi Rp 137 Juta

Maung Bandung kini akan melanjutkan leg kedua, dan Selangor FC adalah tim pertama yang bakal dihadapi. Bukan tak mungkin, tuan rumah berusaha membalas kekalahan saat tampil di Bandung.

Target Klok ialah memenangkan tiga pertandingan yang tersisa dan lolos ke babak gugur atau knockout stage.