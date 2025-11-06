Bojan Hodak Pastikan Persib Tanpa Beban Lawan Selangor FC

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melawan tim asal Malaysia, Selangor FC, dalam matchday ke-4 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion MBPJ Petaling Jaya, pada Kamis (6/11/2025) malam.

Skuad Maung Bandung datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Di leg pertama, Persib menang 2 - 0 saat menjamu Selangor di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Mereka pun optimistis bisa kembali mengalahkan Selangor FC dan lolos dari babak penyisihan grup.

Dari segi klasemen, Persib kini ada di peringkat pertama dengan nilai tujuh poin. Dari tiga pertandingan, mereka meraih dua kali menang dan sekali seri.

Beda halnya dengan Selangor. Tim berjuluk The Red Giants itu terpuruk di papan bawah, tanpa satu kali pun kemenangan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, tren negatif yang sedang dialami Selangor, membuat dia waspada. Tuan rumah dipastikan akan mengerahkan segala usahanya agar bisa menang.

"Akan menjadi pertandingan sulit. Selangor bermain di kandang, mereka akan mengerahkan segalanya dan mereka juga merekrut pemain baru untuk mengubah musim ini," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga.

"Karena di liga (Malaysia) dan Liga Champions, mereka dalam situasi yang sulit," sambung dia.