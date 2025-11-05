Lawan Selangor FC, Jadi Laga Emosional untuk Pelatih Persib Bojan Hodak

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC dalam matchday ke-4 AFC Champions League Two (ACL 2). Pertandingan ini dijadwalkan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam.

Laga ini akan menjadi pertandingan spesial, khususnya bagi pelatih Persib, Bojan Hodak. Pasalnya, Hodak lama tinggal di negara dengan julukan Negeri Jiran tersebut.

Menjelang pertandingan, Hodak pun menyampaikan reaksinya. Kata dia, Malaysia adalah rumah keduanya, dia tak bisa mengesampingkan perasaannya.

Baca Juga: Dokter Cabul RSHS Bandung Dihukum 11 Tahun dan Wajib Bayar Restitusi Rp 137 Juta

"Kembali ke Malaysia, bagaimana mengatakannya, istri dan anak laki-laki saya adalah orang Malaysia, ini rumah kedua saya. Penang dan Kuala Lumpur itu pada dasarnya merupakan tempat tinggal saya seperti di Kroasia, tentu bagus ketika kembali ke rumah," kata Hodak, Rabu (5/11/2025).

Meski ada kedekatan emosional dengan Malaysia, Hodak tetap profesional. Dia datang ke negaranya dengan status tim tamu dan berusaha mengalahkan Selangor FC.

Dengan persiapan yang dimilikinya, Hodak optimistis bisa membawa pulang poin maksimal. Mereka menargetkan lolos dari babak fase grup G.

"Pada akhirnya saya sekarang datang dengan posisi sebagai pelatih di tim kandang, yang mana tentunya saya ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan. Saya juga di Malaysia memiliki banyak teman, yang mana beberapa di antaranya mendukung Selangor, tapi ada juga beberapa yang mendukung saya," tuturnya.

"Tapi ini bagus, ada perasaan menyenangkan ketika kembali ke tempat yang menyisakan banyak kenangan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)