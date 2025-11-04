Puluhan Sekolah di Bogor Meriahkan Fazzio Youth Festival 2025

jabar.jpnn.com, BOGOR - Fazzio Youth Festival 2025 untuk pertama kalinya digelar di Kota Bogor. Ajang kompetisi antar pelajar tingkat SMA ini resmi dibuka di GOR Gymnasium Vokasi IPB, Selasa (4/11/2025).

Festival yang memadukan semangat kompetisi dan kreativitas generasi muda ini mempertandingkan lima cabang lomba, yakni Futsal, Basket, Dance, Bro & Sist (ajang seperti Mojang Jajaka), serta Mobile Legend. Babak final seluruh kompetisi dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 7 November 2025 mendatang.

Promosi Area DDS 1 Jabodetabek, Imanuel Satrio, menjelaskan bahwa Fazzio Youth Festival merupakan agenda tahunan yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Sebelumnya, ajang ini digelar di Jakarta, dan kini Bogor menjadi tuan rumah perdana di luar ibu kota.

“Tujuannya sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perkembangan para pelajar SMA. Kegiatan ini menjadi wadah bagi adik-adik yang memiliki prestasi di bidang non-akademik untuk menampilkan bakat dan kemampuannya,” ujar Imanuel.

Ia menambahkan, pemilihan Kota Bogor sebagai lokasi penyelenggaraan tahun ini dilakukan untuk menghadirkan suasana baru sekaligus menumbuhkan semangat positif di kalangan pelajar.

“Kami ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dan melihat antusias pelajar di Bogor. Apalagi selama ini Bogor sering diberitakan soal tawuran pelajar, jadi kami ingin menggeser itu dengan menonjolkan prestasi mereka di bidang olahraga dan seni,” tuturnya.

Imanuel juga membuka peluang agar Fazzio Youth Festival dapat kembali digelar di Bogor pada tahun 2026 mendatang, tergantung pada besarnya animo peserta dan pengunjung tahun ini.

“Betul, kami berharap bisa menjadi agenda rutin tahunan. Namun, tahun ini kami masih melihat animo dari peserta di Bogor. Untuk sekarang, pesertanya baru dari kelas 10 dan 11,” jelasnya.