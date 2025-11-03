Pelatih Persib Bojan Hodak Sanjung Penampilan Teja Paku Alam: Sekarang Dia Sulit Dihentikan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penjaga gawang Teja Paku Alam tampil begitu cemerlang saat Persib Bandung mengalahkan Bali United dengan skor tipis 1 - 0.

Jala gawang yang dijaga Teja bersih dari gol lawan alias clean sheet. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kapen I Wayan Dipta, beberapa kali Teja membuat penyelamatan krusial.

Penampilannya pun menjadi sorotan para Bobotoh--julukan suporter Persib. Mereka bahkan membandingkan kualitas dengan kiper asing Adam Przybek yang sampai hari ini masih belum debut.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, musim ini Teja mampu menunjukkan kualitasnya di bawah mistar gawang. Dalam laga kemarin, dia pun bisa membuat penyelamatan yang membuat gawangnya tetap bersih.

"Teja menghadapi beberapa situasi tapi dirinya bisa melakukan penyelamatan. Ada 1 - 2 peluang, tapi dirinya bisa melakukan penyelamatan dan itu bagus bagi kiper," kata Hodak, dikutip Senin (3/11/2025).

Hodak menjelaskan, kepercayaan diri Teja kini sudah kembali. Musim ini, terhitung Teja sudah tampil di delapan pertandingan BRI Super League dan tiga di AFC Champions League Two (ACL 2).

Kepercayaan yang sudah didapatkan Teja, akhirnya membuat pemain bisa tampil maksimal.

"Karena ketika dia mendapatkan kepercayaan diri, itu sama seperti seorang striker. Seorang kiper ketika sudah mendapatkan kepercayaan diri maka dia sulit dihentikan," tuturnya.