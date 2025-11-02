Permalukan Bali United di Kandang Sendiri, Pelatih Persib Bojan Hodak: Kami Layak Menang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan Bali United FC dengan skor akhir 1 - 0 pada pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/26 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Gol satu-satunya Persib dibuat oleh Andrew Jung menit 84, berkat umpan yang diberikan Beckham Putra. Kemenangan ini pun jadi yang pertama bagi skuad Maung Bandung di kandang Bali United.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, atmosfer pertandingan bagus dan kedua tim bermain baik.

"Saya rasa atmosfer di stadion sangat bagus, tentu sulit bermain di sini tapi kedua tim bermain bagus," kata Hodak dalam konferensi pers pascalaga, Sabtu (1/11/2025) malam.

Hodak mengakui, timnya terbantu dengan kartu merah yang diberikan wasit kepada pemain Bali United, Mirza Mustafic di babak kedua.

Pertahanan Bali United yang rapat dan terus menekan, perlahan menurun setelah tuan rumah tampil dengan 10 pemain. Persib pun coba memanfaatkannya hingga peluang akhirnya datang dari kaki Beckham Putra.

Masuk di babak kedua, Beckham memberi perubahan yang cukup signifikan bagi permainan Persib. Berawal dari aksi ciamik Beckham dari sisi kanan, ia kirimkan umpan matang dan berhasil di sundul Andrew Jung untuk menaklukkan Hauptmeijer.

"Kami punya beberapa peluang di babak pertama dari set piece, tapi tidak menjadi gol. Di babak kedua, sebenarnya ini berjalan fifty-fifty tetapi setelah ada kartu merah, kami bisa mulai lebih menyerang. Memiliki lebih banyak peluang dan kami layak untuk menang," pungkasnya. (mcr27/jpnn)