Marc Klok Anggap Duel Persib vs Bali United Pertandingan Biasa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menegaskan bahwa laga kontra Bali United bukan sekadar pertemuan dua tim back-to-back juara Liga 1.

Bagi Klok, pertandingan tersebut hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang Maung Bandung untuk meraih hasil positif di kompetisi musim ini.

Adapun pertemuan dua tim bergengsi ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pada Sabtu (1/11/2025) malam.

"Bagi saya ini sama seperti pertandingan lainnya. Soal back-to-back, soal kami bisa meraih trofi, itu sudah lewat," kata Klok.

Pemain naturalisasi asal Belanda itu menilai situasi kedua tim kini sangat berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. Ia menyebut baik Persib maupun Bali United mengalami banyak perubahan komposisi tim.

"Mereka dengan kondisi sangat berbeda dari dulu. Mereka itu dihuni pemain yang lain, dari kita juga baru. Yang tidak beda mungkin hanya Bojan Hodak dan Marc Klok," tuturnya.

Ia menegaskan, fokus Persib saat ini bukan pada status juara masa lalu, melainkan bagaimana meraih hasil terbaik dan memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga 1.

"Jadi ini bukan soal back-to-back, tapi hanya pertandingan yang lainnya dari perjalanan untuk mendapatkan hasil positif dan posisi lebih tinggi di klasemen. Itu tentu yang bisa membuat kami dalam perasaan lebih baik," tuturnya. (mcr27/jpnn)